Tanssiraati arvioi: Tässä ovat jäljellä olevien TTK-parien vahvimmat valttikortit

Roosa nauha -lähetyksen päätteeksi kukaan tanssijoista ei joutunut kotimatkalle, mutta loppukauden aikana kukaan ei ole turvassa. Ohjelmaa on jäljellä vielä neljän suoran lähetyksen verran ja jopa finaali alkaa hiljalleen häämöttää. Tanssiraati on yhtä mieltä siitä, että tänä vuonna ohjelmassa on harvinaisen tasainen joukko, ja lopputulosta on hyvin vaikeaa vielä tässä vaiheessa ennustaa.