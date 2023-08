Näyttelijä Mikko Penttilä tanssi vuosia kansantanssia – TTK-opettaja Kerttu Nieminen arvioi, mitä hyötyä siitä on

Näyttelijä Mikko Penttilä ja tanssija Kerttu Nieminen nähdään Tanssii Tähtien Kanssa -parketilla tulevana syksynä. Penttilä paljastaa, että hänellä on aiempaa tanssitaustaa.

– Olen kansantanssikehdosta Kaustisilta kotoisin, että kansantanssia on tullut harrastettua neljävuotiaasta noin 17-vuotiaaksi asti aktiivisesti. Sen jälkeen aina festareilla kesäisin. Siellä on historiaa, mutta on taukoakin ollut.