Tanssija Marko Keränen muistelee syöpään kuollutta isäänsä TTK:n Roosa nauha -erikoislähetyksessä sunnuntaina: "Se tulee olemaan raju paikka"

Tämän vuoden Roosa nauha -erikoislähetyksessä isä on mukana vain Marko Keräsen muistoissa. Vaikka isän syöpäkasvain saatiin poistetuksi, hän menehtyi yllättäen joulun jälkeen. Suolistoon oli tullut kuolio. Keränen ei ehtinyt jättää isälleen edes hyvästejä.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen teemana ovat olleet tänä vuonna suolistosyövät. Suolistosyöpä on suomalaisten toiseksi yleisin syöpä.

Tunteet pinnassa

– Roosa nauha -lähetys on ollut meille tanssijoille ollut aina erityinen. Tunteet ovat pinnassa, ja elämän kirjo tulee esille monella tapaa, Keränen kertoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Tähän lähetykseen on kuitenkin pakko suhtautua niin kuin muihinkin lähetyksiin, jotta esityksen pystyy suorittamaan.

– Mutta kyllä siihen iltaan on sellainen ihan erityinen latautuminen. Se varmasti vaatii paljon tsemppiä kotoa kaikilta muiltakin, että esityksen saa vedettyä läpi, koska alle vuosi on aikaa (isän kuolemasta). Se tulee olemaan raju paikka.

Keränen paljastaa, että kuluneen vuoden aikana hänellä on ollut itku herkässä ja tunteet ovat menneet laidasta laitaan.

Suru on kulkenut arjessa mukana.

Keränen haluaa tukea hyvää asiaa

Vuodesta 2006 TTK-opettajana toiminut Keränen on pitänyt yksityiselämänsä poissa julkisuudesta, mutta isän sairauden hän on halunnut jakaa muiden kanssa.

– Viihde aiheuttaa ihmisissä tunteita: surua, menetystä, iloa. Koen että tämä on oiva paikka osoittaa, että viihteellä voidaan ja sillä kannattaa tehdä hyvää.

Marko Keränen on tänä syksynä mukana paitsi Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa, myös Suomen komediateatterin Juhlakunnossa-revyyssä. Keränen on tehnyt siihen tanssinumeroiden koreografian. Esityksen ensi-ilta on tänään.