Arja Koriseva ja Valtteri Palin joutuivat toden teolla pidättelemään tunteitaan suorassa lähetyksessä

Hitaan valssin taustalla kuultiin Kim Yoonin kappale Between Two Love, jossa soivat ainoastaan piano sekä viulu. Korisevan mukaan instrumentaalisen kappaleen valinnan taustalla oli tietoinen päätös.

– Olen kuitenkin 35 vuotta tanssittanut ja laulanut ihmisille, pyrkinyt laulujen sanojen kautta liikuttamaan tunteita ja puhuttelemaan ihmisiä, niin tämä oli minulle suurempi haaste nyt kehonkielellä yrittää löytää niitä tunnetiloja ja välittää ihmisille niin, ettei ole mitään tekstejä. Vaan että ihmiset voisivat tulla siihen tunnelmaan mukaan ja sanoittaa itse ikään kuin sen sävelmän tai tunnelman, mitä me pyrittiin välittämään. Se oli sellainen hetki, joka me haluttiin luoda ja juuri se, ettei siinä ole sanoja, Koriseva kertoi.

Sekä Korisevalla että Palinilla kummallakin on syöpäaiheesta henkilökohtaisia kokemuksia. Koriseva sairasti rintasyövän vuonna 2015 ja Palin kertoi TTK-jaksossa, että hänen läheisensä on sairastanut syöpää. Vaikka Korisevan omasta sairaudesta on vajaat kymmenen vuotta aikaa, se on hänen mielessään usein. Laulaja kertoo kohtaavansa myös työssään paljon ihmisiä, jotka asiaa käyvät läpi ja kaipaavat siihen tukea.