Tanskan pääministeri pyysi anteeksi pakkosteriloiduilta grönlantilaisilta

Tanska pakotti noin 4 500 inuiittinaista käytämään ehkäisykierukkaa ilman näiden suostumusta.
Tanskan pääministeri esitti keskiviikkona kauan odotetun anteeksipyynnön grönlantilaisille pakkoehkäisyn uhreille.
Mette Frederiksen pyysi anteeksi ja pahoitteli sitä, että Tanska pakotti inuiittinaisia vuosikymmeniä käyttämään ehkäisyä.
Grönlanti on Tanskan autonominen alue. 1960-luvulta vuoteen 1992 Tanskan viranomaiset pakottivat noin 4 500 inuiittinaista käyttämään ehkäisykierukkaa ilman näiden suostumusta. Uhreista noin puolet oli hedelmällisessä iässä.
– Emme voi muuttaa tapahtunutta. Mutta voimme ottaa vastuun, Frederiksen pahoitteli.
Monet pakkoehkäisyn uhreista jäivät steriileiksi, ja lähes kaikki heistä ovat kärsineet fyysisistä tai psyykkisistä ongelmista. Noin 150 heistä on haastanut Tanskan valtion oikeuteen.
– Nyt jää nähtäväksi, tunnustaako valtio oikeudellisen vastuunsa ja tarjoaako se korvauksia, sanoo naisia edustava asianajaja Mads Pramming.