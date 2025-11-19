Tanskan tiistaina käytyjen paikallisvaalien ääntenlaskenta oli varhain aamulla vielä hieman kesken, mutta jo nyt on selvää, että pääministeripuolue sosiaalidemokraatit on menestynyt erityisen heikosti vaaleissa.

Alustavien tulosten perusteella sosiaalidemokraatit ei jatkossa ole edustettuna jokaisessa Tanskan 98 kunnassa. Näin käy ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007 kuntauudistuksen.

Pääministeri Mette Frederiksen sanoi vaaliyön puheessaan kantavansa vastuun puolueensa vaalituloksesta.

– Minä kannan aina vastuun siitä, mitä sosiaalidemokraateille tapahtuu, ja niin on myös tänään, Frederiksen sanoi puolueen vaalitilaisuudessa Kööpenhaminassa.

Vuoden 2021 paikallisvaaleissa sosiaalidemokraatit sai 28,4 prosenttia kaikista äänistä, mikä oli noin neljä prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2017.

Maan pääkaupungin Kööpenhaminan ääntenlaskenta valmistui varhain aamulla Suomen aikaa.

Tanskan yleisradioyhtiö DR:n mukaan punavihreä yhtenäisyyslista jatkaa kaupungin suurimpana puolueena. Sosiaalidemokraatit menetti Kööpenhaminassa kaksi paikkaa.