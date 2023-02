Tuore raportti: Katoliset papit ja kirkon työntekijät ovat käyttäneet Portugalissa seksuaalisesti hyväkseen tuhansia lapsia

Katoliset papit ja kirkon työntekijät ovat käyttäneet Portugalissa seksuaalisesti hyväkseen ainakin yli 4 800:aa lasta vuoden 1950 jälkeen, kertoo riippumaton tutkimus.



Vuoden kestäneen tutkimuksen tulokset esiteltiin lehdistötilaisuudessa Lissabonissa maanantaina. Tutkimusta varten haastateltiin yli viittäsataa väitetyn hyväksikäytön uhria.



– Nämä haastattelut mahdollistivat sen, että pääsimme selville paljon suuremmasta uhrimäärästä. Heitä on ainakin 4 815, sanoi lastenpsykiatri Pedro Strecht lehdistötilaisuudessa Lissabonissa.



Haastatteluissa tuli esille vakavia rikkomuksia ja käytäntöjä, jotka joissakin tapauksissa olivat jatkuneet vuosikymmeniä. Aikarajat syytteiden nostamiselle olivat valtaosassa tapauksista jo umpeutuneet, mutta tähän mennessä 25 tapausta on siirretty poliisille ja useita tutkintoja on aloitettu.



Portugalin piispojen on määrä kokoontua ensi kuussa päättämään, mihin toimiin raportin pohjalta ryhdytään. Piispainkokouksen korkea-arvoinen jäsen Manuel Barbosa sanoi tavoitteena olevan, että "kirkko hankkiutuu eroon tästä saastasta niin hyvin kuin mahdollista".



Paavi Franciscus lupasi jo vuonna 2019 siivota katolisen kirkon, jonka mainetta toistuvat pedofilia- ja hyväksikäyttöpaljastukset ovat tahranneet pahasti.



Franciscuksen on määrä vierailla Portugalissa elokuussa.