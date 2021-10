Romutussotkun loppulaskusta ei nollia puutu – korvauksia maksettu jo yli 3 miljoonaa

Virheellinen viranomaistieto romutuspalkkioista on johtamassa mittavaan loppulaskuun veronmaksajille. Valtiokonttori on maksanut liikenne- ja viestintävirasto Traficomin romutussotkuun liittyviä vahingonkorvauksia tähän mennessä peräti 3 360 000 euroa.

Korvaushakemuksia on saapunut valtiokonttoriin yhteensä 258 kappaletta. Niistä 16 hakemusta on vielä käsittelemättä, kertoo Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen .

Vahingonkorvausten taustalla on Traficomin kansalaisille antama virheellinen tieto siitä, että esimerkiksi sähköauton hankintaan on mahdollista käyttää useita vanhojen autojen romutuksista tulleita palkkioita.

Hakemusten määrä laskussa

Vahingonkorvauksia on maksettu hakijoille, jotka ovat hakeneet romutuspalkkioita useista romuautoista. Käytännössä Traficom on maksanut hakijoille korvauksen yhdestä romuautosta ja Valtiokonttori on kuitannut loput. Valtiokonttori on joutunut siis korvaamaan Traficomin toiminnasta aiheutuneita vahinkoja.