Traficomin virkamiehen twiitistä 4,5 miljoonan euron lasku – nämä sanat tulivat kalliiksi

Valtiokonttori on loppusuoralla liikenne- ja viestintäviraston Traficomin romutussotkuun liittyvien korvaushakemusten käsittelyssä.

Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen kertoo Talouselämälle sähköpostitse, että virasto on saanut asiassa 321 korvaushakemusta. Ratkaisematta on enää neljä hakemusta.

– Uusien hakemusten tulo on ollut hyvin vähäistä viime kuukausina, joten oletamme ja odotamme hakemusten tulon nyt loppuvan, Syrjänen kommentoi.

Väärää tietoa

Korvausten taustalla on Traficomin kansalaisille antama virheellinen tieto siitä, että esimerkiksi sähköauton hankintaan on mahdollista käyttää useita vanhojen autojen romutuksista tulleita palkkioita.

Väärästä tiedosta aiheutui vahinkoa sadoille ihmisille, jotka nyt ovat hakeneet korvauksia. Korvauksia on maksettu valtion varoista tähän mennessä 4 461 000 euroa.

Korvauksia on maksettu hakijoille, jotka ovat hakeneet romutuspalkkioita useista romuautoista. Käytännössä Traficom on maksanut hakijoille korvauksen yhdestä romuautosta ja Valtiokonttori on kuitannut loput.