Määräaikaisen romutuspalkkion tarkoitus on uudistaa autokantaa ja parantaa liikenneturvallisuutta.
Hallitus on esittänyt tänään 27.11. määräaikaista henkilöautojen romutuspalkkiota vuosille 2026–2027. Laki tulee voimaan 1.1.2026, Liikenne- ja viestintäministeriö Traficom kertoo tiedotteessaan.
Lain astuttua voimaan uuden auton hankintaan voi saada valtiolta tukea romuttamalla vanhan, vuonna 2015 tai sitä aiemmin rekisteröidyn auton.
Romutuspalkkio on 2 500 euroa, jos uutena hankittu auto on nollapäästöinen, eli sen käyttövoimana on joko sähkö tai vety.
Romutuspalkkiota saa 2 000 euroa, kun uutena hankitun auton käyttövoimana on jokin muu ja sen hiilidioksidipäästöt ovat enintään 140 g/km
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) mukaan romutuspalkkion tarkoitus on autokannan uudistaminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen.
– Liikenneturvallisuudessa tavoitteena on, että vuonna 2050 kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä, Ranne sanoo tiedotteessa.