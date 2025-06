Ogier antaa painetta Tänakille - "Ei täällä voi ottaa rennosti"

Hyundain Ott Tänak johtaa Kreikan MM-rallia lauantain jälkeen. Toyotan Sebastien Ogier aikoo kuitenkin antaa virolaiselle painetta voittotaistelun suhteen.

Ogier muistuttaa, että edessä on vielä poikkeuksellisen pitkä päätöspäivä. EK-kilometrejä on edessä vielä lähes sata.

– Se on pisimpiä sunnuntaipäiviä, joita olemme ajaneet pitkään aikaan. En odota sen olevan yhtään helpompi kuin mitä olemme tähän mennessä nähneet, varsinkaan Tarzanin toinen kierros, Ogier kertoi uutissivusto DirtFishille.

Ranskalaismestari muistuttaa, että vaikka eroa ennen päätöspäivää on lähes 45 sekuntia, kaikki on vielä auki.

– Sanoin jo ennen viikonlopun alkua, että vaikka olisi minuutin johtoasemassa lauantai-iltana, en usko, että täällä voi olla rennosti. Ehkä kaksi minuuttia alkaa olla ok, se kestää yhden rengasrikon, Ogier pohti.

– Mutta kun sunnuntaina on niin paljon pisteitä jaossa, näiden kavereiden on joka tapauksessa ajettava täysillä, mikä tarkoittaa, että voittotaistelu ei ole vielä ohi.

"Se ei ole oikea strategia"

Ogier tietää kaiken entisen tallikaverinsa ja hyvän ystävänsä kanssa taistelemisesta. Tänakin lähestymistapa tilanteeseen on ennustettava, Ogier toteaa.

– Olemme käyneet niin monta taistelua yhdessä, ja ne ovat aina olleet erittäin nautinnollisia. Ne ovat aina intensiivisiä, koska Ottilla on vain yksi vaihde, eikä tilanteen kontrollointi ole oikeastaan ​​hänen juttunsa.

– Hän vain puskee, puskee, puskee, aina. Se ei kuitenkaan ole oikea strategia voittaa tämä ralli.

– Mutta toistaiseksi se on toiminut hänelle, enkä rehellisesti sanottuna toivo hänelle huonoa onnea – hän on ystäväni ja, jälleen kerran, hän on ajanut erittäin hyvin, Ogier antaa tunnustusta.