Kalle Rovanperän tyrmäävä temppu lähellä – MTV seuraa Latvian MM-rallia

Toyotan Kalle Rovanperällä oli kilpailussa turvallisen tuntuinen johto lauantain jälkeen , mutta muista sijoista kilpailu käy vielä kuumana. Sunnuntaina on jaossa vielä maksimissaan 12 MM-pistettä, seitsemän päätöspäivän pikakisasta ja viisi Power Stage -erikoiskokeelta.

Latvian MM-rallin sunnuntain ohjelma

Latvian MM-rallin kokonaistilanne, 16/20 EK:ta

Latvian MM-rallin sunnuntain seuranta

Ennakointi

Klo 8.30: Tervetuloa mukaan Latvian MM-rallin päätöspäivän seurantaan! Kisassa on vielä paljon arvokkaita MM-pisteitä jaossa, kun taistelu käy kuumana niin kuljettajien kuin valmistajien MM-sarjassa.

Uusi pistesysteemi on ollut kuluvan kauden suurin puheenaihe. Silmiinpistävää pisteiden jakautumisessa on ollut se, että Hyundai on loistanut sunnuntaisin, ja sen tähtikuskit Thierry Neuville ja Ott Tänak ovat kahmineet sunnuntaipisteitä paljon Toyota-kollegojaan enemmän. MTV Urheilu teki selkoa pisteiden jakautumisesta edellisen Puolan osakilpailun jälkeen – kyseiseen artikkeliin pääset tästä linkistä!