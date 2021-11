Tampereella tulostettiin ihmisen varaosa – kauanko printtielimiä joudutaan odottamaan?

Printattu ihmisen leukaluu on mallikappale, joka osoittaa tekniikan toimivan. Menee kuitenkin vielä vuosia ennen kuin lääkkeiksi luokitellut tulostetut kudokset ovat käyneet läpi vaaditut tutkimukset ja niitä aletaan siirtää varaosiksi koehenkilöihin saati potilaisiin.

Björninen kertoo, että tutkimuksissa on jo kehitelty miniaivoja, sisäelimiä ja syöpäkudosmalleja – jopa sydän on onnistuttu tulostamaan. Elimien toimintaa on tutkittu koe-eläimillä.