Ihmisen varaosien kehittäjät yhdistävät voimiaan Suomessa – lääketieteelliselle 3D-printtaukselle povataan huimia näkymiä

Suomessa on viime keväästä lähtien rakennettu verkostoa lääketieteellisen 3D-tulostamisen ympärille. Tarkoituksena on yhdistää tutkimusryhmien ja yritysten voimia teknologian kehittämiseksi ja bioprinttauksen viemiseksi potilaiden hoitotyöhön asti.

Tampereen yliopiston lääketiedettä, biologiaa ja tekniikkaa yhdistävässä BioMediTech-instituutissa on jo printattu kokonainen leukaluun malli yhteistyössä norjalaisen Bergenin yliopiston kanssa. Tampereella on tulostettu myös ensimmäisenä maailmassa osia ihmisen sarveiskalvosta.

Biotulostus on kuuma aihe, summaa solu- ja kudosteknologian professori Susanna Miettinen Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

– Meillä Tampereen yliopistossakin on jo useita tutkimusryhmiä, jotka tarkastelevat esimerkiksi sitä, miten sydänlihas- ja hermosoluja saadaan tulostettua.

Verkosto kasvaa

Rakenteilla oleva yhteistyöverkosto kerää lääketieteelliseen 3D-tulostukseen liittyviä toimijoita kuten korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Mukana on jo satakunta osallistujaa. Alan yhteistyötä on tarkoitus laajentaa kansainväliseksi, kerrotaan verkostoa Tampereen yliopiston kanssa rakentavasta innovaatioyhtiöstä Ideascoutista. Yliopisto on saanut hankkeelle rahoitusta Suomen Akatemialta.