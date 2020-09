Suomalaisten läpimurto palkittiin: Kantasoluja voidaankin nuorentaa – tuloksista on apua syöpähoitojen sivuvaikutusten ja suolisto-ongelmien hoidossa

Medix-palkinto on biolääketieteen "Suomen mestaruus" Minervasäätiön Medix-palkinto on merkittävä vuosittainen tunnustus kansainvälisesti laadukkaalle suomalaiselle lääketieteelliselle tutkimukselle. Kyseessä on tavallaan biolääketieteen Suomen mestaruus.

20 000 euron arvoinen palkinto myönnetään tutkimuksesta, joka on julkaistu yhdessä artikkelissa edellisen vuoden aikana. Tutkimuksen tulee olla biolääketieteen tai kliinisen lääketieteen alalta ja suoritettu kokonaan tai oleellisilta osiltaan Suomessa.

Artikkeli tänään palkitusta tutkimuksesta on julkaistu Nature-tiedelehdessä.

Palkinnon saajan valitsee Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen edustajista koostuva paneeli, joka nimetään aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Palkinto jaettiin tänä vuonna 33. kerran.

Minervasäätiö pitää yllä lääketieteellistä tutkimuslaitosta Helsingin Biomedicumissa.