Perjantain saunojille painajainen: Sähkön hinta ampaisee yli kahteen euroon kilowattitunnilta

Pörssisähköasiakkailla on perjantaina kaikkea muuta kuin juhlapäivä, sillä sähkön keskihinta pysyttelee koko päivän yli eurossa kilowattitunnilta. Kalleimmillaan sähkö on kello 19–20 välillä, jolloin sähkö maksaa peräti 255 senttiä eli 2,35 euroa kilowattitunnilta. Päivän alin hinta on puolestaan puoliltaöin, 13,78 senttiä kilowattitunnilta.