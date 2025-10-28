Jyväskylän yliopiston laaja kansainvälinen tutkimus osoittaa, että musiikki, joka on julkaistu ihmisen teini-iässä, on merkityksellisintä.

Musiikki, joka on julkaistu kuulijan ollessa noin 17 vuoden iässä, on todennäköisimmin henkilökohtaisesti merkityksellistä ja se säilyy mielessä vuosikymmeniä.

Tutkimuksessa analysoitiin lähes 2000 vastausta 84 eri maasta. Osallistujia pyydettiin nimeämään yksi musiikkikappale, joka on heille syvästi merkityksellinen.

Tulokset paljastivat selkeän muistipiikin teini-iässä, ilmiön, jota kutsutaan nimellä reminiscence bump.

– Musiikki toimii muistojen aikakoneena. Se kiinnittyy identiteettiin, tunteisiin ja elämän tärkeisiin hetkiin erityisesti nuoruudessa, kertoo tutkimusjulkaisun pääkirjoittaja Iballa Burunat.

Musiikki identiteetin rakentajana

Nuoruus on aikaa, jolloin ihminen etsii itseään ja muodostaa käsityksen siitä, kuka hän on.

Musiikki toimii tässä prosessissa peilinä ja vahvistajana. Se liittyy ystävyyssuhteisiin, ensirakastumisiin, koulumuistoihin ja muihin merkittäviin tapahtumiin.