Mahtipontinen jäähyväiskonsertti ei koskaan ollut Katri Helenan haave – paljastaa, kuka heitti ilmoille idean stadionkonsertista

Katri Helena kertoi keväällä MTV Uutisille, että ihmiset hänen ympärillään kehottivat häntä päättämään uransa isosti.

Iskelmälegenda Katri Helena päättää yli 60 vuotta kestäneen uransa Helsingin Olympiastadionille lauantaina 16. elokuuta, päivä ennen 80-vuotissyntymäpäiväänsä.

Katri Helena kertoi keväällä Putous-kulisseissa MTV Uutisille ajatuksistaan liittyen Olympiastadionin jäähyväiskonserttiin ja yli kuusi vuosikymmentä kestäneen uransa päättymiseen. Laulajalegenda paljasti, ettei mahtipontinen jäähyväiskonsertti ole koskaan ole ollut hänen haaveensa.

– Tässä ympärillä tuli niin paljon ihmisiä, jotka sanoivat, että tämä täytyy tehdä näin. Minä olin yllytyshullu ja lähdin mukaan. Hyvältä se nyt tuntuu, hän kertoi.

Katri Helenan mukaan hänen puolisonsa ja managerinsa Tommi Liimatainen oli ensimmäinen henkilö, joka heitti ilmoille idean Olympiastadion-konsertista.

– Ja levy-yhtiön väki oli innolla mukana. Sitten minä uskaltauduin ajattelemaan sitä pidemmälle, hän sanoi.

Uutinen Katri Helenan uran päättymisestä kirvoitti hänen faneiltaan kysymyksiä: mitä nämä sitten tekevät, kun laulaja on paketoinut musiikkiuransa. Siihen Katri Helena on antanut yksinkertaisen vastauksen.

– Olen sanonut, että kyllä te keksitte mitä te teette. Kyllähän minunkin pitää keksiä mitä minä teen sen jälkeen, kun tämä loppuu, laulaja totesi.

– Mutta tämä on hyvä aika nyt. Olen tehnyt tätä niin kauan, ja tämä ammatti on aika raskas. Ajattelin, että nyt minun ei tarvitse enää yhtään pinnistää sen jälkeen, kun tuo viimeinen konsertti on tehty. Minä olen vapaa, hän sanoi ja nosti kätensä ilmaan.