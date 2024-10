Artisti Ellinoora työskentelee puolisonsa kanssa: "Tuo hullunmyllyyn rauhaa"

– Laulut ovat tunteiden välittämistä, ja musiikki on se tunteiden kieli. Musiikki järkeistää asioita, joista on muuten vaikeaa keskustella tai löytää loogista sanottavaa. Kun kirjoittaa omia, tietyn ajan kokemuksiaan kolmen minuutin pop-kappaleeksi, niin et sinä silloin mieti, että tämän kuulee koko maa, vaan sitä ajattelee, että tämä on asia, mikä vain pitää saada ulos, Ellinoora kertoi Huomenta Suomessa 27. lokakuuta.