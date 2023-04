Tämä vihloo Venäjällä – olympiamitalisti ja Euroopan mestari siirtyy toisen maan riveihin: "Paha menetys"

Hanna Prakatsen, 30, on valkovenäläislähtöinen urheilija, joka edusti Valko-Venäjää vuoteen 2016 saakka. Suurinta menestystä hän alkoi kuitenkin kauhoa sen jälkeen Venäjän maajoukkueurheilijana.

– Hänen lähtönsä on meidän joukkueellemme totta kai paha menetys, mutta urheilija on vapaa valitsemaan oman kohtalonsa. Huippu-urheilijamme elävät nyt vaikeaa aikaa, on vaikea löytää motivaatiota kilpailukiellon ollessa voimassa, Venäjän soutuliiton puheenjohtaja Aleksei Svirin sanoi Ukrainan sodan seurauksiin viitaten.