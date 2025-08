Roope Korhosen, 44, huima ura päättyy – ensi kausi jää legendan viimeiseksi

Miesten Superpesiksen kaikkien aikojen menestynein pelaaja Roope Korhonen, 44, jatkaa uraansa Sotkamon Jymyssä myös kaudella 2026.

Jymy tiedotti Korhosen yksivuotisesta jatkosopimuksesta tänään pelattavan Hamina-ottelun alla. Ensi kausi jää kuitenkin Korhosen legendaarisen uran viimeiseksi.

– Vähitellen ajatus uran päättämisestä on kypsynyt mielessä, että tuon yhden lisävuoden myötä olen saanut pesäpallolta tarpeeksi. Henkisesti ajateltuna, niin sen verran riittää nälkää ja bensaa tankissa, että voi sanoa selkä suorana vetäneensä täysillä loppuun saakka, Korhonen kertoo tiedotteessa.

Korhonen on edustanut Jymyä läpi uransa. Hän debytoi miesten Superpesiksessä 18.7.2000 Koskenkorvan Urheilijoita vastaan, ja sittemmin pelejä on kertynyt runkosarjassa kaikkiaan 643 ja pudotuspeleissäkin 268.

Korhonen on voittanut ennätykselliset 14 SM-kultaa, ja hänet on valittu viidesti pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Itä–Länsi-otteluita tilillä on 12, mutta niitä voisi helposti olla muutama enemmänkin. Vuoden 2019 jälkeen Korhonen on halunnut omasta tahdostaan pelata arvo-ottelussa vain kerran, vuonna 2023, kun tapahtuma järjestettiin kotimaisemissa Sotkamossa.

Korhosen pääasiallinen toimenkuva Jymyssä on jo pitkään ollut lajin vaikein tehtävä eli joukkuekavereiden kotiuttaminen. Tulostakin on tullut, sillä Korhonen on kaikkien aikojen lyöjätilaston kärjessä 1682 (81+1601) lyödyllä juoksulla. Pudotuspeleissä lyötyjä juoksuja on 571 (25+546).

Runkosarjan tehotilastossa (kunnarit+lyödyt+tuodut) Korhonen on ainoana pelaajana ylittänyt 2000 pisteen rajan (81+1601+353=2035).