Tämä venäläisille tänään julkaistu Putinin tv-haastattelu herättää suuria kysymyksiä – vaikeni täysin kaikkein tärkeimmästä asiasta

Venäjän presidentti Vladimir Putinin haastattelu on näytetty Venäjän valtio-omisteiselle Rossyia -televisiokanavalla. Kanava painotti saatesanoissaan, että Putin oli Kremlissä. Julkisuudessa on laajasti kyseenalaistettu, että hän olisi Kremlissä, eikä nyt julkaistu haastatteluvideo tuonut asiaan minkäänlaista selvyyttä. Päinvastoin.

MTV Uutisten Maailma ja kotimaa -toimituksen päällikkö Mirja Kivimäki ihmettelee haastattelun sisältöä ja ajankohtaa.

– On erikoista, ettei hän kertonut haastattelussa varsinaisesti mitään. Juuri nyt Venäjällä ja muualla maailmassa mietitään, missä Putin on ja mitä hän ajattelee eilisestä kapinasta ja millaisiin toimiin hän aikoo ryhtyä. Tässä tilanteessa Venäjän ykköskanavalla julkaistaan haastattelu, joka on kuvattu 21. päivä. Tällainen päivämäärä vilahtaa videossa jossakin kohtaa, Kivimäki sanoo.

Kivimäen arvion mukaan Putin saattaa olla esimerkiksi Tverissä, jossa hänellä on yksi virka-asunto.

– Se on yksi vahva vaihtoehto. Hänen lentokoneensa ilmeisesti lensi eilen kohti Tveriä Flightradarin perusteella. Samaan aikaan on annettu ymmärtää, että hän oli Kremlissä normaalisti. Toinen vaihtoehto on, että hän on Pietarissa. (Tämän päivän haastattelussa) korvaan osui toimittajan alleviivaaminen, että "Olemme henkilökohtaisesti nähneet, että Putin on Kremlissä rakennuksessa yksi", Kivimäki sanoo.

Kuka Venäjää johtaa?

MTV Uutisten toimittaja Jarno Miettinen sanoo haastattelun herättävän kysymyksiä siitä, kuka Venäjää johtaa.

– Ensimmäinen kysymys on, kuka Venäjällä on johdossa ja missä on presidentti. Putin puhui haastatteluklipeissä jostain aivan muusta (kuin lauantain kapinasta). Hän ei puhunut edes Ukrainan sotaan liittyvistä asioista niin paljon, vaan taloudesta ja koulutuksesta. Tämä näyttäytyy varmasti aivan tavallisen kansalaisenkin silmiin, että tänään olisi pitänyt puhua jostain aivan muusta, Miettinen sanoo.

Sekä Kivimäki että Miettinen pitävät puheen sisältöä erikoisena myös siksi, että vielä eilen Putin tuomitsi Wagner-kapinan tv-puheessaan kovasanaisesti.

– Viimeistään tänä aamuna Putinin olisi pitänyt ilmoittaa, että sopimus on syntynyt, Prigozhin on Valko-Venäjällä, ja nyt voidaan jatkaa elämää kohtuullisen normaalisti, mutta näin ei tapahtunut, sanoo Miettinen.