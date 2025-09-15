Mikko Silvennoisen tädit varastivat TTK-katsojien sydämet.

Parhaillaan käynnissä olevan Tanssii Tähtien Kanssa -kauden toisessa suorassa lähetyksessä tähtioppilaat avasivat sydämensä Oma tarina -jakson merkeissä. Lähetyksen aikana somekeskusteluun nousivat paitsi tähtioppilaiden tarinat ja tähtiparien esitykset, myös Mikko Silvennoisen tädit, jotka vierailivat lähetyksessä.

Kiihtelysvaaran tätidynastia, johon kuuluvat Silvennoisen kummitäti Anni, suvun vanhin täti Reetta ja hauskin täti Inkeri, saapui studioon mukanaan Silvennoiselle tehty kannustuskyltti sekä valtava määrä karjalanpiirakoita.

Reetta-täti kertoi lähetyksessä, että he halusivat nostaa esiin kiihtelysvaaralaisuutta, ja näin ollen he toivat studioon kiihtelysvaaralaisia tuotteita, muun muassa karjalanpiirakoita.

– Se on vieraanvarainen seutu tämä Kiihtelysvaara. Olemme halunneet tuoda vieraanvaraisuutta tänne, Reetta-täti valotti.

Kolmikko sulatti somekansan sydämet.

– Mikon tädeille oma show tv:seen tai kiinnitys vakkari TTK-hypetädeiksi nyt heti, kiitos, yksi ehdottaa Jodelissa.

– Tämän jakson golden moment oli lopputanssi ja Mikon tädit bailaamassa! Olisin katsonut sitä menoa vaikka kuinka, olisivatpa ne vakkarikalustoa, toinen kirjoittaa.

– Ihanat Mikon tädit, kolmas ihastelee.

– Olisivatpa Mikon tädit mukana, jos selviää sinne asti, kun tulee tanssi läheisten kanssa, neljäs toivoo.

Silvennoinen nosti TTK-lähetyksessä nähdyssä omassa tarinassaan esiin perheensä ja sukunsa merkityksen hänelle. Esitys oli kiitos hänen suvulleen ja ennen kaikkea hänen tädeilleen.

– Olen kotoisin Kiihtelysvaarasta, ja perheeni ja sukuni on tosi läheinen. Se on tehnyt minusta rohkean. En nuorena osannut ymmärtää ja kiittää heitä siitä, miten turvallinen lapsuus ja nuori aikuisuus minulla on ollut. Se on valtava etuoikeus, hän sanoi.