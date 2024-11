Tämä ratkaisi Antti Pihlströmin Jokerit-siirron – kertoo Risto Dufvan puhelusta: "Ajatus vain parani ja parani"

Viime kaudella ensin HPK:ssa ja loppukauden HIFK:ssa pelannut Pihlström on pitänyt kuntoaan yllä, mutta pitkä pelaamattomuus tuntui jäällä.

– Se on helpompaa elämää, ja on hieno tavoite olla tässä matkassa.

– Se on isoin juttu, miksi tähän lähdetään. Tähän on kerätty siksi näitä jätkiä, ja kyllä me varmasti laitetaan oma panos siihen niin hyvin kuin pystytään.