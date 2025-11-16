Johannes Holopainen ja Katri Riihilahti nappasivat tuomaristolta kymppirivin.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähdään sunnuntaina 16. marraskuuta semifinaali, eli kauden toiseksi viimeinen lähetys. Illan päätteeksi selviää, ketkä kolme paria pääsevät finaaliin ja ketkä joutuvat kotimatkalle sen kynnyksellä.
Illan aikana kaikki tähtiparit tanssivat kaksi tanssia.
Näyttelijä Johannes Holopaisen ja tähtiopettaja Katri Riihilahden ensimmäinen tanssi oli foxtrot. Sen taustalla kuultiin Frankie Vallin Can't Take My Eyer Off You.
Jorma Uotinen hehkutti tanssin eleganssia.