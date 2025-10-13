Eric "Lakko" Savolainen ja hänen parinvaihtoviikon parinsa Katri Riihilahti tanssivat wieninvalssin.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kuudennessa suorassa lähetyksessä tanssittiin parinvaihtoviikon tunnelmissa.

Tubettaja Eric ”Lakko” Savolainen on nähty kauden aikana tähtiopettajansa Kastanja Rauhalan rinnalla. Nyt Lakko nähtiin lavalla tanssinopettaja Katri Riihilahden kanssa wieninvalssin tahdissa. Tanssin taustalla kuultiin Katri Helenan Nuoruus on seikkailu -kappale.

Tuomaristossa nähtiin lisävahvistusta. Viime kaudella parketilla tanssinut artisti Isaac Sene nähdään Helena Ahti-Hallbergin, Jukka Haapalaisen ja Jorma Uotisen rinnalla.

Lakon ja Riihilahden valssi sai yleisön täyteen hurmokseen, ja studiossa osoitettiin suosiota valtaisalla tavalla tanssin päätteeksi.

Myös tuomaristo oli häkeltynyt esityksestä.

– Upeaa tanssia, ei tässä muuta voi sanoa, Helena Ahti-Hallberg totesi.

– Loppunosto kruunasi koko komeuden.

Niin mietti myös Jorma Uotinen.

– Mikä meno, mikä veto, mikä lento, varmasti Katri tunsi olevansa hento, kun Lakko häntä nosteli.

– Teidän tanssinne oli tämän illan täyttymys.

Myös vieraileva tuomari Isaac Sene ihastui esitykseen.

– Ehdottomasti illan yksi kohokohtia, sanoisin, että Lakko olet synnynäinen tanssija, Sene totesi.

Jukka Haapalainen summasi upean esityksen.

– Kun jengi huutaa täällä, kun teette oikeaa käännöstä, mielestäni se puhuu tästä tanssin kauneudesta, Haapalainen totesi.

Lakko ja Katri Riihilahti saivat 37 pistettä tuomarisolta, ja Jorma Uotinen antoi esitykselle kympin.