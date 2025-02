Tämä paljastaa Pelicansin sysimustan tilanteen – edessä tiukka päätös: "Olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin"

Lahden Pelicans on SM-liigan runkosarjan lähestyessä loppuaan jo lähes mahdottoman tehtävän edessä. Vieläkö lahtelaiset jatkavat kauden loppuun samalla valmennusryhmällä?

Kovilla satsauksilla kauteen lähtenyt Pelicans päätti pitkän odotuksen jälkeen tammikuun lopussa siirtää ensimmäistä kauttaan päävalmentajana toimineen Juhamatti Yli-Junnilan syrjään. Ryhmä jatkoi muuten samassa kokoonpanossaan, mutta vetovastuu annettiin toistaiseksi Jussi Taipaleen käsiin.

Nyt Pelicans on hävinnyt Taipaleen alaisuudessa kaikki viisi otteluaan. Sarjataulukossa se on viimeistä edellisenä, ja 12 joukkueeseen laajentuneiden playoffsien pudotuspeliviiva on karannut jo 12 pisteen päähän, kun otteluita joukkueella on jäljellä 13.

Jos viimeisillä pudotuspelipaikoilla olevat joukkueet pelaavat runkosarjan loppuun nykyisellä tasollaan, Pelicans tarvitsisi viimeisistä otteluistaan vähintään 25 pistettä, mikä tarkoittaa 1,92 pistettä ottelua kohti. Pelicansin koko kauden pistekeskiarvo on tällä hetkellä 1,17, mutta viimeisen kymmenen ottelun otannalla se on vain 0,7.

Taistelu pudotuspelipaikoista:

Taulukon sarakkeissa: O=pelatut ottelut, P=nykyinen pistemäärä, P-ka=koko kauden pistekeski, P-ka10=viimeisen 10 ottelun pistekeskiarvo, Enn.=Ennuste kauden lopun pistemäärästä viimeisen 10 ottelun pistekeskiarvolla.

O P P-ka P-ka10 Enn. 9. HPK 47 68 1,45 2,40 99 10 Kärpät 48 68 1,42 1,10 81 11. K-Espoo 47 68 1,45 0,60 76 12. Sport 47 67 1,43 1,30 84 13. JYP 47 62 1,32 1,30 79 14. TPS 46 59 1,28 1,00 73 15. Pelicans 47 55 1,17 0,70 64 16. Jukurit 47 39 0,83 0,30 43

Tehtävää hankaloittaa sekin, että Pelicansin edellä myös JYP ja TPS hamuavat mukaan pudotuspeleihin ja ovat tämän hetken tilanteessa lahtelaisia paremmissa asemissa. Avuksi Pelicans tarvitsi siis useamman vastustajan liki täydellistä tasonsa kadottamista.

MTV Urheilun asiantuntijat Antti-Jussi Niemi ja Petri Kontiola ovat sitä mieltä, että Pelicansin pitäisi vielä tämän kauden aikana tehdä muutoksia valmennukseensa.

– Minun mielestäni pitäisi. Nyt on nähty, että tämä nykyinen kaksikko tai kolmikko ei oikein toimi, Niemi sanoo.

Pohdintaa herättävät myös valmentajamarkkinoilla saatavilla olevien halukkuus saapua Lahteen sekä Pelicansin maksukyky.

– Olisi pitänyt ehkä aikaisemminkin tehdä jo ratkaisut tuon suhteen. Vähän kun miettii, että keitä siellä on sitten [tarjolla vaihtoehdoiksi], joka tulee tilalle tai millaista tyyppiä sinne tarvittaisiin, mutta tosi kinkkinen tilanne siellä on, Kontiola jatkaa.

Kammetakseen itsensä pois liigakarsintoihin joutumista vastaan karsivien playout-joukkueiden viivan alta Pelicans tarvitsisi mielellään vähintään 20 pistettä, mihin riittäisi reilun 1,5 pisteen ottelukohtainen keskiarvo.

Silloinkin joukkue saisi lisäksi toivoa, ettei esimerkiksi TPS herää nykyistä parempaan pistetahtiin enää tämän kauden aikana tai että Kiekko-Espoon nykyinen synkkä vire jatkuisi kauden loppuun asti.