Kriisiseura Pelicansin maalivahti lähtee

Maalivahti Jasper Patrikainen siirtyy Lahden Pelicansista Norjan pääsarjaan.

Patrikaisen uusi seura on Stavanger Oilers. Norjalaisseura kertoo siirrosta verkkosivuillaan. Pelicans ei ole vielä tiedottanut asiasta omalta osaltaan. Patrikaisen Pelicans-diili olisi päättynyt tulevana keväänä. Siirto löytyy myös Jääkiekkoliiton siirtolistalta.

Stavangerin ja Patrikaisen sopimus kattaa loppukauden. Stavangerin maalivahti Henrik Holm on sivussa loppusesongin, joten joukkue tarvitsee vahviketta tolppien väliin. Joukkueen maalivahtivalmentajana toimii ex-torjujalegenda Sakari Lindfors.

24-vuotias Patrikainen ei ole saanut Pelicans-maalilla vastuuta viime aikoina. Hän torjui viimeisen kerran lahtelaisten maalilla 4. tammikuuta HIFK:ta vastaan. Kaikkiaan tilille kertyi vain 10 pelattua ottelua kuluvalta kaudelta.

Pelicansin ykkösvahti on tshekkiläinen Patrik Bartosak. Kakkoskassarina toimii Olof Lindbom. Joukkue on kriisin pyörteissä. Juhamatti Yli-Junnila on siirretty sivuun päävalmentajan tehtävistä, mutta uudessakin komennossa tappioputki on jatkunut ja venynyt nyt seitsemän ottelun mittaan. Joukkue on SM-liigassa viimeistä edellisenä.

Norjaan siirtyvä Patrikainen on Pelicansin kasvatti. Hän on kaksinkertainen SM-hopeamitalisti ja alle 18-vuotiaiden MM-kultamitalisti.