SM-liigassa raakojen panosten ilta! Näistä asioista kriittisellä kierroksella taistellaan

Kiihkein ja raadollisin tilanne on Vaasassa, jossa yhteen iskevät Sport ja Ässät. Vain voittajan kausi jatkuu.

Dramaattinen asetelma saa lisäkierroksia, sillä Sportin valmentajakonkari Risto Dufva päättää uransa tähän kauteen. Myös Sport-ikoni Erik RIska on kertonut kuluvan kauden olevan hänelle viimeinen. Ässien Jesse Joensuun lopettamisaikeista on niin ikään uutisoitu , patakapteeni ei tosin ole vahvistanut asiaa itse.

Runkosarjassa paremmuus määräytyy 60 ottelun jälkeen ensisijaisesti piste-erolla. Tasapisteissä ratkaisee se, kumpi joukkue on ottanut enemmän kolmen pisteen voittoja. Mikäli nekin ovat tasan, sijoittuu paremmalla maalierolla varustettu joukkue korkeammalle.

Runkosarjan tilanne ennen päätöskierrosta

Panokset pöytään

Ottelussa on päätöskierroksen suurin yksittäinen panos. Joukkueet ovat sijoilla 10 ja 11, eroa on vain yksi sarjapiste. Taiston voittaja etenee pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle, tulee voitto sitten varsinaisella peliajalla tai 60 minuutin jälkeen. Häviäjän kohtalona on kesäloma.