Maailman nopeimmat ottivat yhteen – ensikohtaaminen olympiafinaalin jälkeen

Jamaikan Kishane Thompson oli lauantaina nopeampi kuin Yhdysvaltain Noah Lyles, kun Pariisin olympialaisten sadan metrin kärkikaksikko kohtasi ensimmäisen kerran olympiafinaalin jälkeen yleisurheilun Timanttiliigan sadan metrin kisassa Puolan Chorzowissa.
Thompsonin voittoaika oli 9,87, ja Lyles joutui tyytymään toiseen sijaan ajalla 9,90. Kolmas oli Yhdysvaltain Kenny Bednarek ajalla 9,96.
Pariisin olympialaisissa vuosi sitten Lyles otti olympiakullan viiden tuhannesosasekunnin erolla Thompsoniin.
– Rehellisesti sanottuna kilpailen itseäni vastaan, ei millään pahalla kilpailijoita kohtaan, Thompson sanoi.
Thompsonin nimissä on maailmantilaston tämän kauden kärkiaika 9,75, mikä tekee hänestä yhden ennakkosuosikeista syyskuussa Tokiossa käytäviin MM-kisoihin.