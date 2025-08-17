Maailman nopeimmat ottivat yhteen – ensikohtaaminen olympiafinaalin jälkeen

2:37imgKisaennätys murskaksi miesten 100 metrillä – Noah Lyles joutui nöyrtymään
Julkaistu 17.08.2025 08:51

MTV URHEILU – STT

Jamaikan Kishane Thompson oli lauantaina nopeampi kuin Yhdysvaltain Noah Lyles, kun Pariisin olympialaisten sadan metrin kärkikaksikko kohtasi ensimmäisen kerran olympiafinaalin jälkeen yleisurheilun Timanttiliigan sadan metrin kisassa Puolan Chorzowissa.

Thompsonin voittoaika oli 9,87, ja Lyles joutui tyytymään toiseen sijaan ajalla 9,90. Kolmas oli Yhdysvaltain Kenny Bednarek ajalla 9,96.

Pariisin olympialaisissa vuosi sitten Lyles otti olympiakullan viiden tuhannesosasekunnin erolla Thompsoniin.

– Rehellisesti sanottuna kilpailen itseäni vastaan, ei millään pahalla kilpailijoita kohtaan, Thompson sanoi.

Thompsonin nimissä on maailmantilaston tämän kauden kärkiaika 9,75, mikä tekee hänestä yhden ennakkosuosikeista syyskuussa Tokiossa käytäviin MM-kisoihin.

Lue myös: Krista Tervo ja Silja Kosonen huippusijoilla kovassa seurassa

Karsten Warholm näytti kaapin paikan - Tommi Evilä hämmästyi: "Hetkinen"

Lisää aiheesta:

Sadalla metrillä rävähti hirmuaika!Wilma Murron kilpasisko hätyytteli haamurajaa – 200 metrillä huippuaikaOlympiavoittaja tykitti hirvittävän ajan 100 metrillä – katso jamaikalaistähden huima juoksu tästäOlympiavoittaja tykitti hirvittävän ajan 100 metrillä – katso jamaikalaistähden huima juoksu tästäYhdysvaltojen nopein juoksija selvillä: Justin Gatlin hyytyi välierässä – kuusinkertainen olympiavoittaja jahtaa MM-kisapaikkaa ensimmäistä kertaa 13 kuukauteenThompson kelpo ajalla voittoon, Brazin MM-kunto kysymysmerkki
TimanttiliigaYleisurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Timanttiliiga