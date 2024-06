Wilma Murto selätti haastavan kevään juuri ajoissa – tulevasta EM-urakasta lupaavaa puhetta: "Minulla on sana sanottavana"

Murto joutui maaliskuussa jättämään MM-hallikisojen seiväsfinaalin akillesjännevamman vuoksi ja oli sivussa kilpailukentiltä aina toukokuun lopulle asti. Vaikka EM-kisat tulevatkin Murrolle todella nopeasti eteen, on hän valmis taistelemaan menestyksestä myös Roomassa.

– Tässä ei tosiaan ole ollut toiveiden mukainen kevät, kun on mennyt vammaa kuntouttaessa tuo. Olisin toivonut, että olisin mestaruutta puolustamassa vähän helpommista taustoista, mutta kyllä uskon, että minulla on sana sanottavana ja pystyn pistämään kampoihin. Aika avoimin mielin tuohon kisaan täytyy lähteä siinä mielessä, että aika vauhdikkaalla valmistautumisella on tultu tähän pisteeseen, Murto kertoo MTV Urheilulle.

Murto hyppäsi Lahdessa kisatussa paluukilpailussaan voittoon tuloksella 460. Kesäkauden avauksen jälkeen keskittyminen on lyöty täysillä kohti EM-kisoja ja valmistautumisjakso on mennyt lähtökohtiin nähden erinomaisesti.

– Aika reippaasti treenattiin siihen Lahteen asti ja silloin oli vielä jaloissa selkeästi sellainen tuntu, ettei tässä ihan herkimmillään olla. Pikkuhiljaa ollaan lähestytty kisakuntoista suorituskykyä. Tällä viikolla olen tehnyt ensimmäiset täyden vauhdin hypyt. Se on ollut ehkä se tärkein, mikä sieltä Lahdesta on ennen Roomaa haluttu saada aikaiseksi. On mennyt kyllä hyvin tämä valmistautuminen, Murto sanoo.

– Ei mulle nuo täyden vauhdin treenihypyt ole missään tilanteessa ihan älyttömän helppoja, mutta kyllä siitä saatiin sellainen palaute, mitä toivottiin ja sellainen luottamusta herättävä treeni. Katsotaan, mitä saadaan kisassa aikaiseksi.

Suomen naisseiväshyppääjät aloittavat EM-kisaurakkansa lauantaina karsinnassa. Murto uskoo selviytyvänsä karsinnasta väkevällä rutiinilla.

– Koen, että kun päästään arvokisaradoille, olen elementissäni. Tykkään niistä tilanteista ja paineista, joita siellä on. Vaikkei 455 karsintaraja ole ylitsepääsemättömän kova juttu, ja tuntuu, että perustekemisen pitäisi joka päivä riittää siihen, niin siinä on kuitenkin se paine, että se pitää selvittää kunnialla. Seiväshyppy on sellainen laji, ettei ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Luottavaisesti, mutta nöyrästi pitää suhtautua.

EM-mitaleista Murto povaa kiivasta kamppailua. 24-vuotias brittitähti Molly Caudery on ollut tällä kaudella kovassa vireessä ja lähtee kisaan yhtenä suurena mitalisuosikkina.

Murto uskoo, että Euroopan mestaruuteen vaaditaan kovan luokan tulos.