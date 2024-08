Wilma Murron piti päästää unelmastaan irti – teini-iässä muistiin merkitty tavoite muutti muotoaan

Vuoden 2022 Euroopan mestarille ja 2023 MM-pronssimitalistille seuraava harppaus oli edessä tänä kesänä. Tie olympiamitaleille on kuitenkin osoittautunut äärimmäisen karikkoiseksi.

Rankka vuosi on pakottanut Murron päästämään hetkeksi irti unelmasta, jota hän on kantanut mukanaan toistakymmentä vuotta.

– Tietyllä tavalla siitä ajatuksesta on pitänyt päästää irti, että missään elämänsä kunnossa ei ole, mutta olen kääntänyt sen siihen, että vaikka ei ole elämänsä kunnossa, niin kilpailukykyisessä ja hyvässä kunnossa. Tietty haavekuva siitä on pitänyt.

Ei hölmöjä riskejä

Murron mukaan Pariisissa kilpaileminen ei ole missään vaiheessa ollut vaarassa. Alkuperäinen kuntoutusaikataulu on pitänyt. Kyse on ollut vain siitä, onko hänen suorituskykynsä kärsinyt pitkästä kilpailutauosta. Täysivauhtisia hyppyjä on takana nyt vain viisi.