Tällaiset ovat Wilma Murron uudet valmennuskuviot – radikaali muutos entiseen

Seiväshyppääjä Wilma Murron valmennuskuviot myllättiin kokonaan uusiksi tälle kaudelle. Tiet erosivat pitkäaikaisen vastuuvalmentaja Jarno Koivusen kanssa ja Suomen ennätysnaisen taustalle tuli Tero Pitkämäki. Tekniikkapuolella muutos entiseen verrattuna on merkittävä.

– Pitkämäki tekee kokonaisohjelmaa, ja sitten Helsingin päässä, missä nykyään asun, on fysiikkapuolen apuna Matti Westman, joka on eniten paikalla arjessa tekemisessä, Murto kertoo uusista kuvioistaan.

Pitkämäen mukaantulon myötä tietyt asiat ovat muuttuneet, vaikka paljon vanhaa on myös pidetty mukana.

– Monissa asioissa on pitäydytty ihan tutuissa toimintatavoissa, vähän on pudotettu harjoitusmäärää kokonaisuutena. Ehkä puhutaan yksinkertaistamisesta, että keskitytään tärkeisiin perusasioihin, Murto muotoilee.

Wilma Murto oli myös viime vuonna mukana Oulun Motonet GP:ssä.Jussi Määttä / AOP

Suurin apu kokeneen keihäsmiehen mukaantulon myötä on vertaistuki ja ajatustenvaihto toisen huippu-urheilijan kanssa.

– Tosi iso osa Teron avusta, tai minkä kokee itse todella arvokkaana, on apu ajatusten pallottelussa ja tuki sellaisessa, että uskaltaa ja luottaa omaan kroppaansa ja siihen mitä se sanoo, Murto valottaa.

– Teron kanssa pallotellaan, miten muokataan suunnitelmaa niin että saadaan tehtyä ne tarkoituksen mukaiset harjoitukset laadukkaasti. Esimerkiksi kun tulee sellainen hetki, että otetaan ensin pieni askel taakse, että voidaan ottaa kaksi askelta huomenna eteenpäin.

– Terosta on ollut tosi iso tuki siinä. Huomaa monesti, että kokemus puhuu taustalla.

"Kyllä sinä hypätä osaat"

Tekniikkapuolella muutos entiseen on iso, sillä aikaisemmin Jarno Koivunen valvoi tarkasti suojattinsa tekemistä. Nyt varsinaista tekniikkavalmentajaa ei ole, ja Murto vastaa hyppytekniikan hiomisesta itse.

– Kriittisin asia on siinä, että harjoituksissa on joku läsnä ja kuvaa niitä hyppyjä. Olen omia hyppyjäni katsonut pitkään ja tunnen oman hyppyni ja tekniikkani aika hyvin, Murto perustelee.

Manageri Tero Heiskalla on myös entistä isompi rooli manageroinnin lisäksi kameramiehenä.

– Tero Heiska, joka Espoossa asustelee, on ollut ihan kiinnostunut hyppytreeneihin kuvaamaan. Muuan Heiska sitten Oulussakin kameran takana pyörii, kun sinne tullaan, Murto sanoo viitaten kauden avauskilpailuunsa Oulun Motonet GP:ssä 13.8.

Murto on käynyt valmennuksesta ja tekniikkapuolesta keskustelua seiväshyppyihmisten kanssa ja päätynyt sen perusteella nykyiseen ratkaisuun.

– Kun on puhunut laji-ihmisten ja seiväshyppyvalmentajien kanssa, suurin viesti on monesti ollut, että jos vaan on fyysisesti kunnossa, niin kyllä sinä hypätä osaat, Murto kertoo.

– Olisi eri asia, jos olisin 16-17-vuotias, mutta kun on ikää 27 vuotta ja jokunen ammattilaisvuosi alla, on tekniikka minulle tuttu. Tunnen oman lajini ja tekniikkani sen verran hyvin, että pärjään sitä kautta hyvin. Fysiikkapuoli on se, mihin tarvitsen enemmän tukea.

Urheilu maistuu jälleen hyvältä

Murto on kilpaillut viimeksi viime vuoden elokuussa Ruotsi-ottelussa. Sen jälkeen hän joutui sairauslomalle vuodenvaihteessa henkisen kuormituksen takia. Kesäkuun alussa vuoden 2023 MM-mitalisti joutui polvileikkaukseen, jossa korjattiin polven nivelkierukkaa.

Henkinen puoli on taas tasapainossa haasteiden jälkeen.

– Vointi on ihan hyvä. Arki maistuu, ja semmoinen yleishyvinvointi on hyvällä tasolla. On mukava ollut asteittain päästä täysipainoiseen urheiluun, Murto kertoo fiiliksistään.

– Huhtikuulta asti on ollut tosi hyvä meininki ja myötätuulista, ja olen nauttinut tekemisestä tosi paljon. Parempaan suuntaan. Olen todennut monta kertaa, että tämä on lysti ammatti ja tykkään treenaamisesta ja arjesta.

Wilma Murto taivutti viime vuoden parhaan tuloksensa 470 Pariisin olympialaisissa. Hänen Suomen ennätyksensä on vuoden 2022 EM-finaalissa hypätty 485.Credit: Felix Sanchez Arrazola / Alamy Stock Photo

Hyvä vointi pään sisällä on siivittänyt myös myötätuuleen urheilupuolella. Polvivamma oli ikävä takaisku, mutta nyt Murto on päässyt jo siihen pisteeseen, että kisakausi korkataan 13.8. Oulun Motonet GP:ssä.

– Olin jo lähdössä mukaan Kalevan kisoihin, mutta siinä vaiheessa kuntoutusprosessi oli siinä vaiheessa, että olisin voinut hypätä vain lenkkareilla. Kenkäsäännöt estivät sitten sen.

Oulussa jalkaan vedetään jo piikkarit, mutta vielä SE-nainen ei lähde hyppäämään täydellä vauhdilla.

– Lähden sinne hyppäämään lyhyellä 10 askeleen vauhdilla, millä en ole kilpaillut ikinä, Murto paljastaa.

Vähintään 12 askeleen vauhdilla viime vuosina hypännyt Murto ei odota kauden avaukselta liikoja.

– Kiva ja jännittävä ajatus ne ensimmäiset kisat. Lähden avoimiin mielin. Lähden urheilemaan sillä mielellä, että tavoite on hypätä vielä Tokiossa, Murto linjaa.

Wilma Murto on toistaiseksi seiväshypyn Tokion rankingissa sijalla 21, eli kirkkaasti mukana MM-kisalippuun oikeutettujen urheilijoiden joukossa. Toistaiseksi matka Japaniin on suunnitelmissa, vaikka näillä näkymin tavoitteet ovat maltillisemmat kuin aikaisemmissa arvokisoissa.

– Jos annan ne näytöt ja täytän kriteerit, että voin sinne lähteä, niin silloin voin sinne myös mielestäni lähteä. En aio isotella sitä, mihin pystyn. En aio myydä ajatusta, että hyppään 480 ja taistelen mitalista, kun näillä pohjilla se ei ole ehkä realismia, Murto sanoo.

– Voin lähteä sinne kisoihin myös niin, että odotan itseltäni vaikka 450 ylitystä. Sillä voi päästä finaaliin ja lähdetään siitä liikkeelle. Sitten kilpaillaan karsinta niin kuin kilpaillaan, että ainoa tavoite on päästä finaaliin. Jos sinne päästään, niin sitten mietitään tavoitteet uudestaan sen mukaan, missä siinä kohtaa ollaan.

Polvileikkauksesta on aikaa päivän vajaat kahdeksan viikkoa ja Tokion MM-kisat siintävät reilun kuukauden päässä. Murron kuntokäyrä menee koko ajan eteenpäin, mutta takapakkiakin voi tulla. Siksi tavoitteet elävät päivä kerrallaan.

– Kuukauden aikana voi tapahtua tosi paljon ja mennä myös todella paljon eteenpäin. Tässä kohtaa arviointi on aika haastavaa.