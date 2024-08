Tämä on Wilma Murron tilanne nyt

Vamman kuntoutuksen lisäksi Murto on pyrkinyt pitämään suorituskykyään yllä. Alun perin hänen piti tehdä ensimmäiset täysivauhtiset hyppynsä vasta Pariisissa, mutta aikataulussa tapahtui pieni iloinen yllätys.

– Koko ajan on lähemmäs semmoista normaalia harjoittelua päästy. Tein viimeisen tekniikkaharjoituksen maanantaina Turussa. Arvio oli, etten välttämättä yhtään täyden vauhdin harjoitusta saa tehtyä treeneissä ennen kisoja, mutta pääsin hyppäämään myös täydellä vauhdilla.

– Se on ainakin itselle hyvä merkki siitä, että on valmiuksia hypätä ihan hyvällä tasolla, Murto kommentoi.

– Viimeisimmät kuvat on otettu kaksi kolme viikkoa sitten. Silloin on näkynyt jo, että jänne on ihan ehjä, ja ei muuta kuin oireiden ja voinnin mukaan eteenpäin, Murto tiivisti.