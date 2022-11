Petrillä on kolme lasta kolmen eri naisen kanssa – tällainen on isänpäivä uusperheessä

Uusperhe on virallisen määritelmänsä mukaan perhe, jossa kaikki perheen lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä. Uusperheessä kasvaa joka kymmenes suomalaislapsi.

Rainiolla on kolme biologista lasta kolmen eri naisen kanssa. Viimeiset neljä vuotta hän on elänyt yhdessä uuden kumppaninsa kanssa. Pariskunnilla ei ole yhteisiä lapsia, mutta naisystävällä on entisestä liitosta kaksi tytärtä.