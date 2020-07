Tämä on koronavirustilanne Suomessa tällä hetkellä – valtaosa tapauksista yhä samoilla alueilla: "Puoli Suomea on koronasta vapaana"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimpien tietojen mukaan uusien koronatapauksien määrä on kasvanut vuorokaudessa vain yhdellä. Tilanne on pysynyt maltillisena jo useiden viikkojen ajan, eikä tartuntatapauksissa ole todettu suurta vaihtelua.

Uusia tapauksia on todettu viikoittain vain joitakin kymmeniä.

– Vaikka elämä tuntuu normalisoituneen, tautitapaukset ovat pysyneet alhaisina. Hallituksen hybridimalli on toiminut hyvin. Rajoituksia on purettu, mutta tartuntatapauksia on vain vähän, Puumalainen sanoo.