– Meillä on ollut, on se myönnettävä, käytettävyyshaasteita (Casa-koneissa) viime aikoina tiettyihin asioihin liittyen. Koneet ovat käytössä ja ne eivät ole rikki, mutta lentokoneissa on erilaisia huoltotarpeita ja tarkastuksia.

Kaikkien 64 uuden hävittäjän pitäisi olla Suomessa viiden vuoden kuluessa ja lentoharjoitusten alkuun ei ole pitkä aika.

– Casoilla lennetään ensi vuosikymmenelle ja niiden tilaa seurataan ja ratkotaan yhdessä niiden valmistajan kanssa, Herranen kertoo.