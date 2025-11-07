Ilmavoimien nykyisten Casa-merkkisten kuljetuskoneiden käytössä on ollut haasteita. Jossain vaiheessa Suomi tarvitsee uusia lentokoneita joukkojen kuljettamiseen, kun Nato-jäsenyys lisää kuljetustarpeita.
Ilmavoimien komentaja Timo Herranen kertoo, että ensimmäinen Suomen F-35-hävittäjä on saatu kasaan Yhdysvalloissa.
Kaikkien 64 uuden hävittäjän pitäisi olla Suomessa viiden vuoden kuluessa ja lentoharjoitusten alkuun ei ole pitkä aika.
– Alkukeväästä aletaan meidän ensimmäisillä F-35-koneilla lentämään Arkansasissa, Ebbingin tukikohdassa lentokoulutuskoneilla. Ensi vuoden loppupuolella alkaa lentotoiminta Suomessa Rovaniemellä. Näyttää hyvältä sen suhteen, Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoo MTV Uutisille.
F-35 hankintojen jälkeen Suomella on tarvetta joukkojen kuljetuskoneille, kun nykyiset kolme Casa-merkkistä lentokonetta on jossain vaiheessa korvattava. Casa-koneiden käytössä on ollut hieman haasteita.
– Meillä on ollut, on se myönnettävä, käytettävyyshaasteita (Casa-koneissa) viime aikoina tiettyihin asioihin liittyen. Koneet ovat käytössä ja ne eivät ole rikki, mutta lentokoneissa on erilaisia huoltotarpeita ja tarkastuksia.