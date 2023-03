Miten tehokkaita Suomen Hornetit olisivat Ukrainan taivailla? Luotettavia, mutta väsyneitä

Marinin mielestä Suomi on keskustelussa kiinnostavassa asemassa, sillä se on tehnyt päätökset uusien hävittäjien hankinnasta.

– Meillä on olemassa olevaa kalustoa, ja me voimme tietenkin arvioida tuon kaluston käyttöä, totesi Marin.

Hornetit jäämässä eläkkeelle

Horneteihin oltu tyytyväisiä

– Ne ovat kaikella sillä kokemuksella, joka minulla on, pärjänneet käytössä erittäin hyvin. Ne ovat olleet Suomen ilmavoimille ja ilmapuolustukselle erittäin hyvä työkalu.

Onnettomuuksia Horneteille on Rengon mukaan sattunut poikkeuksellisen vähän.

– Olemme menettäneet kaikkiaan kolme konetta, ja se on tällä käyttöiällä normaalia vähemmän. Se kertoo jotain niin koneen luotettavuudesta kuin ilmavoimien lentoturvallisuuskulttuuristakin, Renko arvioi.

Hävittäjien rakenteet väsyvät lentotuntien kertyessä, ja näin on käymässä myös Horneteille. Se vaikuttaa niiden käytettävyyteen ja lentoturvallisuuteen.

Toisaalta Hornetien tuotetuki on heikkenemässä. Nykyisen Hornet-mallin pääkäyttäjämaa on Yhdysvallat, joka monen muun maan tavoin on luopumassa kalustostaan. Lisäksi vanhojen hävittäjien suorituskyky heikkenee vaatimustason vain noustessa.