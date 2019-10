"Tämä on ihan katastrofi!" – Lakiuudistus on ajamassa toista lastaan odottavaa naisyrittäjää talousahdinkoon

Mistä on kyse?

Aiemmin äitiysraha on perustunut kuuden äitiyslomaa edeltävän kuukauden YEL-työtuloon. Kun yrittäjä on huomannut tulleensa raskaaksi, hän on pystynyt vielä nostamaan omaa YEL-maksuaan, joka puolestaan on taannut tuloja myös äitiysaikaa varten.