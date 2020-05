Talouskriisi voi leikata korona-aikana synnyttävien naisten tuloja – hyvinvointialan yrittäjä Elina: "Me raskaana olevat jäämme kärsimään pitkäksi aikaa"

Äitien huoli on suuri

Vuodenvaihteen lakimuutos on puhuttanut paljon raskaana olevia naisia sosiaalisessa mediassa. Yrittäjä Elina Leskisen mukaan huoli on suuri.

Irtisanomisista kysytään nyt paljon

Kansaneläkelaitoksen lakimies Kauko Kivimäki muistuttaa, että mikäli edellisen lapsen syntymästä on alle kolme vuotta, äitiysraha on saman suuruinen kuin edellisen lapsen aikaan. Esimerkiksi äitiysrahalle kesäkuussa 2020 jäävä, toista lastaan odottava äiti saa saman verran äitiysrahaa kuin edellisellä kerralla, kunhan esikoinen on alle kolmevuotias.

Kelan tavoite on, ettei tulotaso laske

– Jos henkilö on nyt keväällä koronan takia jäänyt työttömäksi tai on lomautettu, hän saanee työttömyysetuutta. Tällöin edellä mainittu etuusperusteinen vuositulo kompensoi työttömille ja lomautetuille tilannetta. Mutta on varmaan niitäkin, jotka eivät työttömyysetuutta tai korona on jotenkin muuten vaikuttanut. Tilanteet ovat moninaisia eikä tulonmenetystä ole mahdollista aina edes laskea.