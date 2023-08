Tämä on autoilijan pahin virhe, kun tie tulvii edessä – muista nyrkkisääntö

Jos edessä on iso vesilätäkkö, jonka syvyydestä et ole täysin varma, älä missään nimessä aja veteen. Seurauksena voi olla kallis moottorivaurio, jota vakuutuksesi ei korvaa. Asiantuntija kertoo, mikä on hyvä nyrkkisääntö, kun edessä on iso vesilätäkkö.