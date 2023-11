Tämä oli TTK:sta pudonneen Shawn Huffin suurin haaste tanssiparketilla

– Kyllä se vieläkin on helpottunut ehkä sen takia, koska kun lähdin kisaan, niin ajattelin, että annan joka viikko kaikkeni ja elän niin, että tämä on viimeinen viikkoni. Niin sitten, kun putoaa, niin se ei harmita niin paljon. Minulle kävi niin. Kun oli viimeinen kerta, niin kaikki oli annettu ja ei voi mitään, Huff kertoi Huomenta Suomessa 7. marraskuuta.

– Olen aina ollut erilainen nuori tuolla gameissa. Minusta on ihanaa kokeilla uusia juttuja, koska ei olla kuitenkaan kilpatanssikilpailuissa. Tuo on sellainen paikka, missä saa rikkoa rajoja. Ennen kaikkea teen aina yleisölle tai me teemme. En ajattele tuomareita siinä vaiheessa, kun teen koreografiaa. Haluan saada mahdollisimman viihdyttävän show’n ihmisille katsottavaksi, Akiola kertoi opetusfilosofiastaan.

"Paras kohteliaisuus, mitä voi saada"

– Esimerkiksi painon vieminen jalalta toiselle. Se oli jännä juttu, koska on periaatteessa aika luonnollinen asia meille (tanssijoille), mutta taas Shawn on ollut koriskentillä koko ajan molemmilla jaloilla, jotta pääsee molempiin suuntiin liikkumaan. Meille se on tosi huono, koska silloin sinulla on aina kaksi vaihtoehtoa. Yritämme aina eliminoida toisen vaihtoehdon, Akiola täsmensi.