Shawn Huff paljastaa ehdotuksen, jonka teki Saana Akiolalle: "Oppilaana täytyy pitää huolta, että valmentajani on hyvissä voimissa"

Akiolan mukaan kaksikolla oli edellisenä perjantaina ollut hyvin käänteentekevät tanssiharjoitukset. Tuolloin Huff ymmärsi todella muutamia asioita, joita harjoituksissa on käyty kuluvan kuukauden aikana.

Huff kiitteli tanssiopettajaansa ennen kaikkea siitä, kuinka kärsivällinen hän on ollut TTK-matkan aikana. Hän kertoi myös olleensa helpottunut siitä, että kaikki esityksen palaset saatiin kasattua suoraan lähetykseen.

Kauden ensimmäisessä, ennakkoon nauhoitetussa jaksossa Akiola pohti hänelle tulleen yllätyksenä Huffin reisilihasten voimakkuus – tai ennemminkin toisinaan sen puute. Nyt asiaa on saatu korjattua, vaikka sekin tuli Huffille tanssiharjoitusten alettua yllätyksenä.

– Se oli ehkä semmoinen alun shokki. En ollut ehkä varautunut, että miten fyysistä tanssiminen on. Mutta tajusin ensimmäisen viikon aikana, että tämä on todella fyysistä, että ihan samaa, kun urheilin ammatikseni, niin ihan samanlainen rasitus se on fyysisesti, kun vetää joka päivä tuolla, Huff kertoi.