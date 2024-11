Gogi Mavromichalis ja Kia Lehmuskoski joutuivat muuttamaan tanssisuunnitelmiaan monesti – kerran vain hetkeä ennen suoraa lähetystä: "Mietittiin, että apua"

– Eilinen oli sellainen aika vaikea päivä jollain tavalla. Oli nukkunut tosi huonosti sen sunnuntain ja maanantain välisen yön, ja tottakai asiat pyörivät mielessä, kun minäkin olen aika tunneihminen. Eilinen oli vaikea, mutta nyt on kivaa nähdä sinut (Gogi) ja on ollut kivaa jutella tässä aamusta, Lehmuskoski komppasi.

– Siinä kohtaa, kun ollaan siellä ylhäällä, siinä pudotushetkessä, niin kun se alkaa ajattelee, että no hei, meillä meni tanssit hyvin ja sitten jossain vaiheessa kuulee meidän nimi, ja se on siinä. Kaikki ok, päästään jatkoon. Mutta sitten, kun sitä väkeä alkoi vähentyä siitä, niin sitten siinä tulee yhtäkkiä jonkun sortin sellainen ajatus, että o-ou, tehtiinkö me jotain väärin, Mavromichalis muistaa.