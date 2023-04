Tämä kokoomuksen Petteri Orpon tunnustelukysymyksistä tiedetään – Marinin ja Ohisalon luopumisella tuskin vaikutusta neuvotteluihin

Hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjäksi on valittu suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtaja eli kokoomuksen Petteri Orpo. Hallitustunnusteluihin ruvetaan torstaina, kun Orpo kutsuu muiden eduskuntaryhmien edustajat neuvotteluun, jossa selvitetään, mitkä eduskuntaryhmät jatkavat sitten varsinaisiin hallitusneuvotteluihin.

Orpon on torstaina myös määrä lähettää eduskuntaryhmille kysymyksiä tulevia hallitusneuvotteluita varten. MTV Uutisten politiikka- ja yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki sai kuulla kokoomukselta, että vastausaikaa Orpon kysymyksiin on muutama päivä.

– Mennään siis ensi viikon alkupuolelle. Kysymysten määrästä emme tiedä, mutta on sanottu, että kysymyksiä tulisi hieman enemmän kuin Sipilän aikaan, mutta taas ehkä vähemmän kuin Rinteen ollessa tunnustelijana.

Lehtimäki arvelee, että Orpo ja Kokoomus nostavat kysymyksissä esille työperäistä maahanmuuttoa, verotusta, ilmastokysymyksiä sekä luultavasti EU-politiikkakin. Painotus on todennäköisesti kuitenkin talousasioissa.

Kiperämpi kysymys on kuitenkin se, että milloin Suomella on uusi hallitus. Lehtimäen mukaan sitä on erittäin vaikeaa arvioida. Hallituksen syntyyn vaikuttaa muun muassa se, kuinka helposti hallitustunnusteluihin ryhtyvä ryhmä muodostuu, joudutaanko järjestämään tarkentavia neuvotteluita tai kokeilemaan eri hallituspohjia, Lehtimäki luettelee.