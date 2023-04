Pöllöraati antaa veikkauksensa tulevasta hallituspohjasta kahdesta kipupisteestä huolimatta – "Se on kansan tahto"

Hallitustunnustelijana toimivan kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan hallitustunnusteluissa on tapahtunut edistystä.

– Totta kai tunnustelija sanoo, että edistyy, mutta julkisuudessa kuultujen puheiden perusteella siellä on kaksi kipukynnystä. Eli maahanmuuttopolitiikka ja eilisen perusteella myös ilmastopolitiikka, jossa RKP:llä ja perussuomalaisilla kannat ovat kuin yö ja päivä, MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki sanoo.

– Ilmeisesti SDP:ssäkin on kahta ilmaa sen suhteen, pitäisikö mennä tosissaan ja yrittää, jos tämä oikeistopohja kaatuu.

– Se on tosi vaikea paikka. Juha Sipilähän tätä teki keskustan puolesta, ei se hyvältä loppujen lopuksi näyttänyt. Se on vähän huono tilanne Orpolle, ei oikein tiedä mikä on SDP:n linja ja mitä vihreät tekee Ohisalon jälkeen, Kärki miettii.