Maria Ohisalo puhuu huomenna – kertoo todennäköisesti jatkoaikeistaan vihreiden puheenjohtajana

Odotettavissa on, että Ohisalo kertoo jatko-aikeistaan puolueen puheenjohtajana.

Hän on aiemmin sanonut, että kertoo jatkoaikeistaan puheenjohtajana pääsiäisen jälkee n.

Takana vaalitappio, puheenjohtajan vaihto mietityttää

Vihreät koki kevään eduskuntavaaleissa vaalitappion. Puolue sai kevään eduskuntavaaleissa vain seitsemän prosenttia äänistä, mikä on puolueen heikoin tulos sitten 1995 vaalien. Kansanedustajia on vastedes 13, mikä on seitsemän aiempaa vähemmän.