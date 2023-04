Kokoomuksen ja perussuomalaisten kansanedustajat kuin kaksi marjaa talouskysymyksissä – näin Sdp:n linja eroaa

MTV Uutiset selvitti eduskuntaan valittujen kolmen suurimman puolueen kansanedustajien vaalikonevastauksista, miten he suhtautuvat eri talouskysymyksiin. Julkisen talouden sopeuttaminen on yksi suurimmista haasteista tulevalla hallituskaudella, joten talous on yksi ratkaisevista teemoista tulevissa hallitusneuvotteluissa.