Tärkeä viikko starttaa politiikassa, hallitustunnustelut alkavat – katso aikataulu

Tiistaina 11.4. tarkistetaan valittujen kansanedustajien valtakirjat. Monet eduskuntaryhmät eivät ole vielä valinneet johtoaan, eli näitä järjestäytymiskokouksia on myös luvassa.

Keskiviikkona 12.4. uusi eduskunta valitsee keskuudestaan puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä. Muutoksia on kuitenkin myöhemmin odotettavissa, sillä tapana on ollut, että suurimman puolueen edustaja valitaan tässä yhteydessä puhemieheksi, käytännössä kokoomuksen Petteri Orpo. On kuitenkin hyvinkin mahdollista, että hänestä tulee myös pääministeri. Myös esimerkiksi ministerivalinnat aiheuttavat vaihtuvuutta tähän kokoonpanoon.