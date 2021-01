Tämä kaikki Klamydian ex-rumpalin surmasta tiedetään nyt – poliisin mukaan uhri puukotettiin, veriteossa yksi pääepäilty

Pääepäillyksi on muodostunut tuttavista vanhempi, 1975 syntynyt mies.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario John Forslundin mukaan teossa on käytetty teräasetta, joka on poliisin hallussa. Poliisin tietojen mukaan asunnossa oli tapahtumien aikaan uhri ja epäillyt, jotka otettiin asunnosta kiinni ja heidät vangittiin.

Pääepäilty vangitsemiskäräjillä tänään

Koska kumpikin mies on vangittu todennäköisin syin taposta epäiltynä -perusteella, vangitsemisperusteiden täyttyminen pitää tarkistaa kahden viikon määräajan välein.

Sen vuoksi vangitsemisten uusintakäsittely tai -käsittelyt on pidettävä tänään.

Vaimo valitti ja vapautui

Uusintakäsittelyssään käräjäoikeus katsoi, että vaimon vangitsemisperuste on edelleen ainoastaan “syytä epäillä”, joten nainen pääsi vapaalle jalalle viikon tutkintavankeusajan jälkeen, 4. joulukuuta.

Tapahtumien kulku hämärän peitossa

Tekoa edeltävistä tapahtumista tutkinnanjohtaja on toistaiseksi vaitonainen.

– En tässä vaiheessa voi sanoa enempää motiivista. Poliisi tutkii mitä illan aikana on tapahtunut. Hätäkeskukseen on tullut pari soittoa sivullisilta, eli apua on hälytetty asunnon ulkopuolelta, tutkinnanjohtaja kertoo.